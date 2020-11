Aprile non è poi così lontano, ma che fare con le elezioni?

BELLINZONA - Il mese di aprile è ancora lontano, ma nemmeno troppo. L'emergenza coronavirus aveva comportato il rinvio di 12 mesi delle elezioni comunali, ma l’attuale situazione sanitaria rischia di mettere in discussione anche la nuova data (18 aprile 2021).

«Rimandare ancora è fuori discussione» - Per la Conferenza dei Sindaci del Malcantone un ulteriore posticipo della chiamata alle urne è però fuori discussione. Rimandare per una seconda volta il diritto di voto «toglierebbe alla popolazione lo strumento più importante a favore della democrazia», oltre a non concedere l’opportunità di essere eletti a tutti quei cittadini che vorrebbero mettersi in gioco per la collettività. «È sufficiente adottare alcune modifiche comportamentali, evitando di pararsi dietro tematiche irrazionali», aggiunge il presidente e sindaco di Vernate Giovanni Cossi.

«Valutiamo bene prima di fare un'altra frittata» - Non la pensano così altri sindaci ticinesi, fra cui quello di Massagno. «Non dico che le elezioni vanno necessariamente rinviate», chiarisce Giovanni Bruschetti, «ma occorre fare tutte le valutazioni del caso e ponderare bene la decisione. Anche perché la situazione sanitaria non sarà molto diversa da quella attuale, in cui a mio avviso non ci sarebbero le condizioni ottimali». E bisogna agire in maniera «tempestiva e urgente, entro quest'anno al massimo», per evitare di arrivare a decidere in febbraio e di «fare di nuovo una frittata». A preoccupare Bruschetti non sono tanto le modalità tecniche e amministrative di voto, ma piuttosto quelle di coinvolgimento e d'informazione. Proprio in nome della democrazia. Ecco perché per il sindaco di Massagno un rinvio al mese di settembre non sarebbe così sconveniente.

Saranno in ogni caso elezioni diverse - Mercoledì prossimo (2 dicembre) è prevista una seduta della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. «La trattanda non è all'ordine del giorno, ma evidentemente tra gli eventuali ci sarà modo di affrontarla», spiega il caposezione degli enti locali Marzio Della Santa. La posizione del Cantone al momento è comunque quella di tenere le elezioni come previsto. Proprio in questo senso si sta lavorando, tenendo conto del contesto, per arrivare a una soluzione «che sia non solo funzionale ai sensi dell'esercizio elettorale, ma anche sicura». Ad esempio, si promuoverà il voto per corrispondenza e le operazioni di spoglio verranno rese più sicure. «Questo potrebbe comportare anche qualche ritardo nella presentazione dei risultati», aggiunge Della Santa.

Per quanto riguarda le varie campagne elettorali, si farà di tutto - con suggerimenti e delle piattaforme dedicate - affinché ognuno possa si possa fare una propria opinione riguardo alle liste e alle idee che promuovono. Una richiesta in tal senso è già giunta al Governo tramite una mozione presentata da Più Donne.