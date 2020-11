A Locarno c'è un nuovo municipale

LOCARNO - C'è un nuovo municipale a Locarno. Dopo otto anni di Consiglio comunale, Simone Merlini (PLR) è stato "promosso" nell'esecutivo della città sul Verbano. A Palazzo Marcacci prenderà il posto di Niccolò Salvioni che nello scorso mese di settembre aveva annunciato le proprie dimissioni «per motivi professionali».

Simone Merlini, che giurerà domani di fronte al Giudice di Pace al termine dell'iter previsto dalla legge in questi casi, ha pure potuto beneficiare del "forfait" dato da Andrea Giudici, che sarebbe stato il primo subentrante per la carica lasciata vacante da Salvioni. «Lo ringraziamo sentitamente - precisa la sezione del PLR di Locarno in una nota - per il lavoro svolto in questi anni con passione, sensibilità e perizia all’interno della compagine municipale alla guida del Dicastero sicurezza, genio civile e acqua potabile, sorretto dal rispetto per i valori più alti del liberalismo».

Da parte sua, il neo-municipale accoglie con gioia la nuova sfida. «Malgrado manchino pochi giorni alla fine della legislatura - precisa Merlini - assumo la carica con entusiasmo e orgoglio, consapevole che occorre il massimo impegno per la Città e della necessità non solo di assicurare il buon funzionamento della sua amministrazione, ma di portare idee, proposte e soluzioni concrete, a beneficio di tutti i cittadini, anche di quei cittadini “ordinari” a cui mi sento di appartenere».