Mascherine: «A quando una soluzione per i sordomuti?»

BELLINZONA - Sordomuti e il problema di comunicare con la mascherina: a quando una soluzione? È questo il titolo di un'interpellanza che Lara Filippini (UDC) ha deciso di presentare al Consiglio di Stato. «Chi ha vista, udito e voce, intatti, a volte non dà sufficientemente peso alla loro importanza», sottolinea la deputata.

Quello che un tempo era visto come un handicap che impossibilitava la persona nello svolgere una vita “normale”, oggi è visto come un limite assolutamente superabile anche grazie alla tecnologia. Poi però è arrivato il Covid-19 e con lui l'obbligo d'indossare la mascherina, che limita fortemente chi non può sentire o parlare.

La Federazione svizzera dei sordi aveva già pubblicato ad aprile un flyer e un video con cui spiegava ai professionisti e al pubblico in generale come comunicare con le persone sorde quando indossano una mascherina. Si sono anche attivati con un servizio per la traduzione dei linguaggi dei segni via Skype, Zoom, Whatsapp, ecc. «Ma è un servizio che chiaramente non può soddisfare tutte le domande e il problema resta nel quotidiano: quando si va a fare la spesa, in farmacia, in posta, in ospedale, a scuola, ecc.», sottolinea Filippini.

In Ticino abbiamo circa 800 sordi, in Svizzera 10mila e se si contano anche i deboli d’udito si arriva al milione di persone. Aiutarli a comunicare con chi non ha questi handicap invisibili è il minimo, secondo la granconsigliera, che sottopone al Governo le seguenti domande: