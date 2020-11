Aggressione a Molino Nuovo: «Quanto dovremo sopportare ancora gli ex molinari?»

LUGANO - Si torna a parlare dei fatti di venerdì a Molino Nuovo, dove un’esponente del gruppo di autogestiti che stava manifestando contro le misure legate al Covid-19, ha aggredito una giornalista rompendole il setto nasale.

Se ne parla ora in una interpellanza inoltrata da diversi consiglieri comunali (primo firmatario Alain Bühler, UDC) che chiedono ora al Municipio di fare chiarezza sulla manifestazione. Ad iniziare dal fatto se fosse stata autorizzata o meno. Ma non solo. Chiedono anche come mai la polizia non sia intervenuta a seguito delle chiamate da parte della giornalista e dei cittadini domiciliati nella zona. Chiedono se i manifestanti siano stati identificati e di venire informati sull’inizio e conclusione dei lavori dell’ex Macello.

Domande che riportano all’attenzione nuovamente la questione sulla presenza dei molinari. Non è il primo, e non sarà l'ultimo atto parlamentare sugli autogestiti. «Ci troviamo dinanzi all’ennesimo caso - si legge nell’interpellanza - l’ultimo di una lunga lista, nel quale gli ex molinari spadroneggiano impuniti in Città, sprezzanti delle leggi e dei regolamenti, che tutti i comuni cittadini sono chiamati a rispettare, senza alcun timore di utilizzare la violenza e senza alcun rispetto per la quiete pubblica. Non solo, sui social network abbondano le foto dedicate ai vandalismi di edifici e strutture pubbliche, private e religiose, da parte degli autogestiti».