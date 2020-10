Casa anziani di Sementina: «I colpevoli vanno sospesi»

BELLINZONA - Il Gruppo UDC in Consiglio comunale a Bellinzona presenterà quest’oggi un’interpellanza per sospendere immediatamente la direttrice sanitaria e il direttore generale della casa per anziani di Sementina, struttura su cui il Ministero pubblico sta indagando per omicidio colposo.

Non solo, i gruppo si aspetta pure che il Municipio presenti le sue scuse ai parenti delle vittime «della strage di Sementina». Il 22 aprile scorso, viene sottolineato, il Municipio aveva annunciato che nella struttura «tutto era andato tutto bene». In realtà, invece, «nell’ospizio di Sementina il 36% degli anziani era morto: ben 13 anziani su 16 in un solo piano, ciò che rappresenta una vera strage».

Ulteriori richieste di spiegazioni avevano poi sempre trovato la risposta «arrogante» del Municipale Giorgio Soldini, rileva il gruppo UDC, che ha accusato lo stesso gruppo e i consiglieri comunali dell'MPS di strumentalizzare la vicenda a fini politici.