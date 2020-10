«Sulla carta tutto funziona. Ma è davvero così?»

BELLINZONA - Il piano di protezione del DECS contro il Covid-19 viene rispettato nelle scuole? A chiederlo è Edo Pellegrini, che sulla questione ha deciso di interpellare il Consiglio di Stato.

Movimenti negli spazi comuni senza mascherine; superfici di lavoro toccate e poi non adeguatamente igienizzate; Flussi di persone non sempre organizzati, in entrata e in uscita dagli istituti. Sono alcune delle problematiche segnalate dal deputato UDF-UDC, che chiede al Governo se vengono o meno effettuati «controlli “esterni” agli istituti allo scopo di verificare il rispetto dei piani di protezione».

«Sulla carta tutto funziona secondo il piano di protezione», scrive Pellegrini, che intende però sentire una conferma in merito direttamente dalla voce dell'Esecutivo cantonale.