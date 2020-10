«Perché le gite scolastiche non sono state vietate?»

MENDRISIO - Il Consiglio di Stato è corso ai ripari per tentare di arginare sul nascere la crescita dei contagi nel nostro cantone.

Tra le tante misure introdotte oggi, secondo il Gran Consigliere Massimiliano Robbiani, il Governo si è però «dimenticato» dell'universo scolastico. E in particolar modo delle gite. «Perché tra le nuove misure per contenere l'epidemia non sono state vietate le uscite didattiche, le gite scolastiche, le giornate di sport?», chiede il deputato in un'interrogazione precisando che «molto spesso queste uscite avvengono con pernottamento di allievi e docenti».