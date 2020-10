Abusi sessuali: «Qual è lo sforzo concreto dello Stato?»

BELLINZONA - Nonostante sia stata archiviata la Commissione parlamentare d'inchiesta che mirava a chiarire le eventuali responsabilità dei funzionari dirigenti coinvolti nel caso di abusi sessuali operati da un funzionario del DSS, per Fiorenzo Dadò i dubbi e le domande restano importanti.

Per capire quale sia lo sforzo concreto dello Stato per prevenire gli abusi sessuali nella società «e permettere alle vittime di farsi ascoltare», il granconsigliere e presidente del PPD ticinese ha deciso di presentare un'interrogazione in cui chiede al Governo quale siano i mezzi finanziari messi in campo annualmente dall’Ente pubblico.

In altre parole, Dadò chiede quanto viene investito annualmente e direttamente dal Cantone per progetti di sensibilizzazione e prevenzione degli abusi sessuali su adulti e minori. E in quale campo, con relativi dettagli della spesa complessiva.