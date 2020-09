«Un aumento scandaloso di cui Berset è complice»

BELLINZONA - Arrivano brutte notizie per il Ticino da Berna sul fronte delle casse malati. Il nostro cantone, come annunciato da Alain Berset in conferenza stampa, fa (nuovamente) registrare il rincaro dei premi più alto della Svizzera. In media, infatti, ci sarà una crescita dell'1.9% per gli over-26, del 2.9% per i giovani adulti e dello 0.9% per i minorenni.

ACSI «preoccupata» - Insomma neppure la pandemia ha fermato un incremento che pesa sempre più sui portafogli dei ticinesi. Il nuovo aumento ha provocato, e non poteva essere altrimenti, diverse reazioni. L'ACSI, Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, è «preoccupata» per l'ennesimo balzo dei costi della salute precisando la «necessità d'intervenire sia attraverso una riduzione delle tariffe che sul fronte della quantità di prestazioni».

Lega furente con Berset - Molto più dura, invece, la reazione della Lega dei Ticinesi, che attacca frontalmente il Consigliere federale Alain Berset. «Questo nuovo aumento è scandaloso e assolutamente inaccettabile. È inaudito che Berset si renda complice di un simile gioco», sottolinea il Movimento di via Monte Boglia, ricordando che «le riserve degli assicuratori malattia superano i 10 miliardi di franchi». La Lega, precisando che le casse malati durante la pandemia «hanno risparmiato» visto che la «medicina non-covid ha viaggiato a ritmi ridotti», invita il Consiglio di Stato ad alzare la voce e andare a battere i pugni sui tavoli di Berna.

Il PLR contro De Rosa - Se la Lega punta il dito contro Alain Berset, nel mirino del PLR finisce invece il direttore del DSS Raffaele De Rosa e le sue dichiarazioni. «Soltanto ieri ha affermato di non accettare aumenti di cassa malati per il 2021 - oggi da Berna è arrivata la conferma di un incremento dei premi per il Ticino». Un «record» che il partito ritiene «testimone di una situazione sempre più pesante e incomprensibile per i cittadini», a cui il PLR esige si contrappongano «contromisure concrete e strutturali», per arrivare a un Ospedale cantonale universitario di riferimento. «Qualità delle cure e costi corretti, ossia criteri di qualità e quantità devono condurre il Cantone verso un nuovo modello di sanità affinché questa continua crescita dei costi sia rapidamente corretta».