«Sono state concesse deroghe al vicino cantiere?»

BELLINZONA - Il cedimento del muro di sostegno in via ai Ronchi a Daro, verificatosi a fine agosto, genera una nuova interpellanza dei Verdi. È il consigliere comunale Marco Noi a chiedere al Municipio se il vicino cantiere ha beneficiato di deroghe per l’utilizzo di camion betoniera del peso superiore alle 7 tonnellate.

È questo infatti, come si legge nell’interpellanza, il limite massimo di carico consentito ai veicoli che transitano sulla strada danneggiata. Il consigliere dei Verdi chiede inoltre all’Esecutivo se sono state accertate le cause del cedimento e, in caso affermativo, di chi sono le responsabilità.

Sempre in tema di edilizia, ma stavolta pubblica, sempre oggi lo stesso Noi ha presentato una nuova interpellanza dal titolo “Preventivi intenzionalmente sottocosto bis” con cui torna sul caso dei sorpassi di preventivo dei cantieri Stadio, Oratorio e Policentro per sollecitare l’evasione delle domande rimaste in sospeso in occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale. Un sollecito richiesto sulla base delle informazioni che dovrebbero giungere dagli audit sul tema.

lettore tio.ch/20minuti