«Facciamo pagare chi ci ha danneggiato»

BELLINZONA - Il Consiglio comunale di Bellinzona sarà chiamato la prossima settimana a decidere l'inizio della bonifica del sedime della Petrolchimica SA (Preonzo), altamente contaminato. I costi dell'operazione sono stimati in 20-25 milioni di franchi complessivi.

I Verdi condividono la necessità di risanare quest'area, visto che si tratta di «un dovere morale (e legale) di un ente pubblico nei confronti delle future generazioni». Ma sono tuttavia convinti che il Comune debba fare tutti gli sforzi necessari per chiamare alla cassa chi, per decenni, ha impunemente inquinato il sito.

Tramite un'interpellanza, i Verdi chiedono dunque al Municipio di adoperarsi in maniera più incisiva affinché le esternalità causate da aziende come questa non rimangano a carico delle cittadine e cittadini della Città. L'auspicio è inoltre che situazioni come queste non abbiano a ripetersi in futuro e che aziende potenzialmente inquinatrici siano costrette ad alimentare un apposito fondo per riparare a gravi danni come questi.