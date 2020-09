Domenico Barletta lascia la testa del MTL

LUGANO - Dal primo settembre Domenico Barletta non è più il presidente del Movimento Ticino e Lavoro (MTL).

L'ormai ex presidente ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per ragioni personali e professionali. «Ringraziamo Domenico per aver supportato il Movimento nell’avvio di un percorso di successo consapevole che l’impegno richiesto e profuso in questa prima fase ha richiesto molte energie e tempo personale», scrive la Direttiva di MTL in una nota. «Tempo che è stato tolto a famiglia e lavoro».

I vertici del Movimento non ha ancora tra le mani un successore. «Abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo necessario per valutare e individuare un nuovo profilo altrettanto competente e pragmatico che possa identificarsi nei temi cardine del Movimento in primis l’emergenza occupazionale ulteriormente aggravata in questo periodo dalla pandemia del coronavirus».