«Quante società "bucalettere" sono state trovate a Lugano?»

LUGANO - Enti giuridici di facciata creati per celare attività illecite come il riciclaggio. Sono le società bucalettere su cui pone l’attenzione un’interrogazione del consigliere comunale di Lugano, Edoardo Cappelletti, a nome del Gruppo Ps. Un tema strettamente legato alla presenza della criminalità organizzata in Ticino (e in Svizzera) e alla relativa, recente, stima di almeno 20 cellule mafiose per un totale di 400 affiliati presenti nella Confederazione.

Gli interrogativi di Cappelletti si concentrato sul territorio cittadino e sull’importanza dei Comuni nel contrastare gli abusi nell’ambito delle società bucalettere. «È possibile sapere - chiede il consigliere comunale - quanti abusi sono stati accertati a Lugano?». Tra gli strumenti a disposizione nella lotta contro le società bucalettere Cappelletti attira l’attenzione sul ‘’Registro delle attività economiche’’ allestito dai Comuni, con lo scopo di controllare le attività economiche esercitate nel territorio comunale, accertando in particolare i dati relativi alle società presenti.