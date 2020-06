Matrimonio più vicino fra Gravesano e Bedano

GRAVESANO - La Commissione di studio per l’aggregazione dei Comuni di Bedano e Gravesano ha trasmesso oggi al Consiglio di Stato il rapporto aggregativo definitivo, concludendo in modo positivo un iter iniziato a gennaio del 2019 con l’incarico conferito dall’Esecutivo cantonale. Negli scorsi giorni la Commissione ha potuto infatti contare sul preavviso favorevole dei Consigli comunali e dei Municipi dei due Comuni che, terminato il lockdown imposto anche alla politica, hanno potuto esprimersi in merito al progetto.

Lo studio, concluso nella sua fase principale nel mese di giugno dello scorso anno, è stato presentato alle istituzioni politiche dei due Comuni durante l’estate del 2019 e a tutta la cittadinanza lo scorso mese di ottobre, garantendo in questo modo un’informazione regolare alla popolazione di Bedano e Gravesano. Nel corso del mese di gennaio i due Municipi hanno sottoposto lo studio aggregativo ai Legislativi comunali per il loro preavviso, giunto lo scorso 16 giugno.

Il nuovo comune conterà quasi 3'000 abitanti e una solida situazione finanziaria. La cittadinanza sarà chiamata a esprimersi in merito al progetto in votazione popolare entro la fine dell’anno. Per permettere alla popolazione di approfondire ulteriormente il progetto presentato lo scorso anno, la Commissione di studio prevede di organizzare una campagna di informazione che si svolgerà già a partire dalle prossime settimane.