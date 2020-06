«La nomina di Glauco Martinetti va annullata»

BELLINZONA - L'MPS chiede con un'interpellanza che la nomina di Glauco Martinetti (attuale direttore della Rapelli SA e presidente della Camera di Commercio) alla direzione generale dell’EOC venga annullata.

«Martinetti potrà anche essere un manager capace che, sicuramente, ha svolto un buon lavoro, contribuendo all’aumento di profitti e dividendi per gli azionisti del salumificio di Stabio e per il gruppo germanico Orior al quale appartiene. Ma Martinetti è, da alcuni anni per il presidente della Camera di Commercio: l’organizzazione liberale che difende gli interessi delle aziende, il libero mercato, la preminenza della logica del profitto e della centralità delle aziende all’interno della società».

Secondo l'MPS, questo punto di vista male si concilia con quella che dovrebbe essere la missione di un Ente pubblico che per di più, agisce in un settore come quello della salute «nel quale la logica di servizio pubblico dovrebbe prevalere sugli elementi di tipo economico e finanziario». La nomina di Martinetti si inserisce quindi in una «logica mercantile» nella quale, per l'MPS, tende sempre più a spingersi, ormai da qualche anno, la politica dell’EOC. La nomina a presidente del Consiglio di amministrazione di un rappresentante del settore bancario e la presenza di personaggi che hanno interessi nel settore medico privato avrebbero accelerato l’orientamento dell’EOC in questa direzione.

Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori si chiedono infine, visto che sistematicamente si fa riferimento alla necessità di avere persone competenti e con esperienza nel settore, quale rapporto vi sia tra la formazione di agronomo di Martinetti e il settore nel quale si troverà ad operare.

In conclusione, i tre deputati chiedono al Governo: