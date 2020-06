«Assicurazione malattia obbligatoria per i frontalieri»

BERNA - Assoggettare all’assicurazione malattia svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. A chiederlo, tramite un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale, è il consigliere nazionale Udc, Piero Marchesi.

«Nella pratica - ricorda - i lavoratori frontalieri possono esercitare il diritto di opzione, o vengono assoggettati all'assicurazione svizzera, o rimangono assicurati nel paese di residenza».

«È ipotizzabile - aggiunge - che la maggior parte dei lavoratori frontalieri non sono assicurati in Svizzera per ragioni di costo e questo, a parità di salario, permette loro di avere un reddito disponibile molto più alto dei lavoratori svizzeri in quanto, ad esempio in Italia, l'assicurazione malattia è di fatto gratuita».

Al Consiglio federale vengono quindi posti i seguenti interrogativi: