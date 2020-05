Gran Consiglio: è iniziata la seduta "extra muros"

LUGANO - Dopo una pausa forzata di oltre due mesi, il Gran Consiglio ticinese si è di nuovo riunito. Non l'ha fatto però nella consueta aula di Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Per riuscire a mantenere le distanze fisiche, i novanta deputati si sono trasferiti al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Prima di entrare nel merito dei lavori, il Presidente Claudio Franscella ha ribadito che le attività parlamentari non sono mai cessate. Le Commissioni hanno continuato a lavorare e l'Ufficio presidenziale si è sempre tenuto in contatto con le altre istituzioni. «La democrazia non è andata in letargo, si è semplicemente adattata», ha detto. «La seconda fase ci proietta in avanti, ma è ancora estremamente delicata», ha aggiunto. Per questo motivo Franscella ha auspicato che il Parlamento riprenda in mano senza più vincoli le proprie competenze.

Ringraziamenti e dolore - Franscella ha infine ringraziato a nome delle istituzioni tutti i cittadini ticinesi che con un comportamento responsabile hanno permesso di uscire dalla prima fase e coloro che si sono prodigati per anziani e più deboli. C'è però stato anche dolore. 348 ticinesi non sono riusciti a superare la malattia. «A loro è dedicata questa seduta parlamentare», ha detto Franscella, che ha invitato i presenti a un breve momento di raccoglimento.

- articolo in aggiornamento -

Il programma - La prima giornata - ne sono previste altre due domani e mercoledì - è interamente dedicata all'argomento del momento: il coronavirus. Sul tavolo ci sono infatti decine di atti parlamentari che hanno come oggetto l'emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19. La seduta arriva a tre mesi esatti dal primo caso positivo registrato in Ticino. Oltre al Parlamento e al Governo in corpore, sono presenti - con diritto di parola - anche due funzionari: il Medico cantonale Giorgio Merlani e il capo dello Stato maggiore di condotta Matteo Cocchi. Si passerà anche al setaccio l'operato di ogni singolo Dipartimento, un po' come succede durante le discussioni di preventivi e consultivi.

Ti Press