L'accusa: «Il Municipio fa il muro di gomma invece di raccontare la verità su questa strage»

Dopo l'MpS, anche il gruppo Lega/Udc arriva a chiedere ragguagli al Municipio per ciò che concerne la situazione della casa per anziani di Sementina. «Sono morti ben 27 anziani di coronavirus e il 65% circa del personale si è ammalato», fanno notare Tuto Rossi e Manuel Donati che, di fronte alla risposta del Municipio (il 22 aprile riferiva “di avere messo in atto tutte le misure necessarie per far fronte alla situazione di contagio”), non esitano a definire «irresponsabili» i diretti interessati.

«A quanto pare - si aggiunge nell'interpellanza -, la stessa responsabile della casa sarebbe addirittura ritornata dalle vacanze, dove ha frequentato anche le zone particolarmente affette dalla pandemia, e ha tranquillamente cominciato subito a lavorare senza aver fatto né il tampone né la quarantena. Altri membri del personale hanno frequentato per svago le zone di confine, senza che la direzione della casa abbia mosso un dito, fatto loro il tampone, spiegato cosa bisognava non fare per evitare di essere contagiati e di infettare gli altri. Proprio queste persone alla fine si sarebbero ammalati di coronavirus».

«La separazione dei piani - si incalza -, invece di avvenire subito dopo il primo caso di coronavirus è stata rimandata a lungo. Idem con la separazione dei letti; sono stati lasciati nella stessa camera ospiti con il coronavirus con ospiti che (ancora) non ce l’avevano. Nella mensa si sono fatti confluire per i pasti tutti gli ospiti assieme, invece di tenerli separati e applicare rigorosamente la distanza sociale e la disinfezione. Pare che oltretutto il divieto di entrata dei familiari è stato applicato alla “olé olé” continuando per più di una settimana dopo il divieto proclamato dal cantone. Se tutto il personale viene interrogato, saltano fuori numerose negligenze e grossi errori di conduzione».