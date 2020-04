Fisco da Covid: «Il Cantone allenti la presa»

Il fisco ai tempi del Covid. Dopo la crisi sanitaria, a preoccupare gli esperti tributari è la crisi economica prevista per i prossimi mesi. Il Ticino è pronto?

Secondo i deputati UDC Tiziano Galeazzi e Roberta Soldati, il Cantone dovrebbe modificare la legge tributaria. E prevedere un accantonamento straordinario «per i rischi di perdita su debitori e su altri rischi commerciali dovuti alla situazione pandemica del Covid19».

I due granconsiglieri non ci girano attorno: «Con la situazione drammatica venutasi a creare prodotta dalla pandemia Covid19 - si legge nell'iniziativa - oltre ad aver sollecitato il sistema sanitario cantonale, anche l'intera economia è stata ed è enormemente colpita e molte aziende sul territorio rimarranno colpite in modo grave. Oltre a rischiare la chiusura delle attività, vi saranno perdite di posti di lavoro non indifferenti».

Alcuni cantoni come Argovia, Zugo e Vallese hanno allentato la presa sulle imprese. L'iniziativa parlamentare democentrista chiede che in Ticino si faccia lo stesso, introducendo alcune modifiche alla legge tributaria per il 2019.