Dopo la Lugano Card, una Ticino Card?

BELLINZONA - Dalla Lugano Card alla Ticino Card. Creare una carta sconto cantonale, sul modello di quella già in funzione nella Grande Lugano. Per dare benzina ai consumi a km zero e sostenere l'economia locale, in un momento difficilissimo.

È la proposta avanzata oggi da una mozione interpartitica presentata da Maristella Patuzzi (Più Donne, prima firmataria) e sottoscritta da 24 deputati, da destra a sinistra.

«In questo periodo in cui la maggior parte delle attività sono sospese, ci rendiamo conto in maniera ancora più evidente dell’importanza di valorizzare le realtà economiche, culturali e ricreative presenti sul nostro territorio» si legge nella mozione.

L’idea - spiega Patuzzi - è di creare una nuova tessera ad uso di tutti i residenti in Ticino, la quale «offra numerosi vantaggi e sconti per negozi, musei, teatri, concerti, ristoranti e bar, corsi e seminari, attività sportive, eventi, trasporti pubblici, funivie, centri benessere e tutte le strutture che desiderano aggiungersi a queste convenzioni».

Altra particolarità: l’accessibilità a tutta la popolazione, senza discriminazioni d’età. Uno strumento «per incoraggiare le famiglie a esplorare e conoscere il nostro territorio» nella speranza che, nel prossimo futuro, «il nostro territorio verrà sicuramente valorizzato maggiormente da un turismo “interno” alla Svizzera». Ora la palla passa al Consiglio di Stato, chiamato a dare un giudizio sull'idea - ed eventualmente a realizzarla.