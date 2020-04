Quanti docenti di scuola contagiati?

BELLINZONA - Le scuole riapriranno l'11 maggio, ma come? La decisione del Consiglio di Stato ha scatenato un acceso dibattito. Nella "zuffa" si buttano anche i deputati dell'MPS, fin da subito fautori della chiusura precauzionale.

Il partito è critico sulla riapertura, e in un'interrogazione odierna ha chiesto al governo alcune delucidazioni. In particolare, un dato preme conoscere: quanti sono i docenti contagiati dal virus in Ticino?

I deputati Matteo Pronzini, Angelica Lepori e Simona Arigoni chiedono anche «una procedura chiara» nel caso di docenti e allievi che dovessero essere contagiati in futuro.