«Trovare un posto per l’apprendistato sarà ancora più difficile»

BELLINZONA - La pandemia ha messo in difficoltà un po’ tutto e tutti. Anche gli studenti sono stati toccati, con la chiusura delle scuole. Chi deve chiudere un ciclo per iniziarne uno nuovo si sente particolarmente toccato. Soprattutto se non ha ancora trovato un posto in cui fare il tirocinio a partire da settembre.

Proprio dei futuri apprendisti parla la mozione urgente presentata dall’MPS al Consiglio di Stato. Il Movimento pone l’attenzione sulle difficoltà del momento, ma anche sui «problemi strutturali» presenti «da tempo».

Al Governo ticinese l’MPS chiede pertanto di agevolare alcuni settori ampliando l’offerta di posti di apprendistato nel settore pubblico, ma anche di decretare il libero accesso alle scuole professionali e alle scuole per l’ottenimento delle maturità professionali sospendendo i criteri di accesso.