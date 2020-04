Il Cantone tende la mano ad Astano: «Moltiplicatore abbassato al 110%»

ASTANO - Un aiuto «supplementare» tenendo conto degli «sforzi intrapresi» da Astano per porre rimedio alla difficile situazione finanziaria del Comune. Il Consiglio di Stato - come comunicato in una nota odierna - ha deciso di tendere una mano verso il Comune Malcantonese abbassando il moltiplicatore d'imposta di venti punti. «Per il 2020 abbiamo deciso in via eccezionale di diminuire il moltiplicatore dal 130% al 110%».

Il Comune di Astano, lo ricordiamo, versa in una situazione finanziariamente critica, frutto di una serie di disavanzi che lo hanno condotto a erodere interamente il capitale proprio. Per questo motivo, nel 2019 il Consiglio di Stato ha dovuto fissare d’ufficio il moltiplicatore d’imposta al 130%. «È stata una soluzione di compromesso tra quanto votato dal Legislativo di Astano (100%) e quello aritmetico necessario per chiudere in pareggio i conti comunali alla fine del 2019 (160%)», ricorda il Governo.

Secondo i dati del preventivo 2020 il Comune avrebbe dovuto applicare un moltiplicatore del 145%. «Tuttavia - precisa il Cantone - abbiamo deciso di tenere conto degli sforzi di Municipio e Assemblea comunale per migliorare la situazione finanziaria e abbiamo fissato il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2020 al 110%».

Per evitare un incremento del disavanzo del bilancio comunale il Consiglio di Stato pure concesso un contributo supplementare in base a quanto previsto dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Gli organi comunali di Astano dovranno pertanto impegnarsi a non stanziare nuovi crediti d'investimento e a non prendere decisioni che portino ulteriori aggravi al conto economico del Comune rispetto al preventivo 2020.