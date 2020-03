Ricorso contro l'annullamento delle comunali, i Verdi prendono le distanze

BELLINZONA - I Verdi del Ticino prendono posizione in merito all'annunciato ricorso presentato da tre candidati contro l'annullamento delle elezioni comunali.

Il partito prende nettamente le distanze da quella che viene definita una «iniziativa puramente personale» da parte di «tre candidati della lista 5 a Locarno, di cui due indipendenti. Si tratta di un ricorso che i Verdi del Ticino non condividono poiché, date le circostanze, risulta fuori luogo. I Verdi del Ticino, come pure la lista 5 a Locarno e i Verdi del Locarnese non sono stati coinvolti in questa iniziativa».

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, che vede crescere il numero di contagi e di decessi, «i Verdi del Ticino ribadiscono pieno sostegno alle autorità nell'ambito della salvaguardia della salute pubblica e ribadiscono che la priorità è data in questo momento, oltre a sostenere il settore sanitario, quella di garantire un sostegno finanziario rapido e non burocratico a quelle categorie di persone che a fronte di questa crisi si trovano in grave difficoltà».