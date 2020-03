«Salvare reddito e lavoro»

Quattro mozioni per «salvare il reddito e il lavoro in Ticino» e per preparare la vita dopo l'epidemia di coronavirus. A proporle è l'UDC che in questo «periodo drammatico» esprime innanzitutto il proprio «pieno sostegno» alle autorità e a tutti gli operatori sanitari ed economici che fanno il possibile e l’impossibile per salvare la vita dei malati e mandare avanti le famiglie e la società. «Li ringraziamo di cuore».

Ma certi che «l’incubo finirà», i democentristi intendono «con lungimiranza» raccogliere i cocci che la crisi sanitaria avrà provocato: mancanza di lavoro, di reddito e di liquidità per il ceto medio e le aziende ticinesi. «La generosità sociale e finanziaria istituzionale dovrà travalicare gli schemi contabili e i calcoli di cassa per rispondere ad un’emergenza lavorativa e mettere a disposizione i mezzi per il Popolo e le imprese del Ticino. Siamo chiamati ad affrontare con anticipo e con i giusti interventi questi bisogni imminenti».

Per questo UDC Ticino ha preparato 4 mozioni: tre di sconti fiscali mirati e la quarta per incentivare le assunzioni (vedi box). «Lo scopo è uno solo - precisano i democentristi nella nota - fare in modo che quando la vita sociale potrà riprendere normalmente, potremo minimizzare ulteriori sofferenze occupazionali e di tipo finanziario».