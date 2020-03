Un milione per il commercio della capitale

BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona ha varato un primo piano di misure mirate a sostegno dell’economia locale in difficoltà per le misure imposte dalla lotta alla pandemia da Covid-19.

Di fronte alla rapida evoluzione delle decisioni messe in atto a livello cantonale per fronteggiare lo sviluppo della pandemia, il Municipio di Bellinzona ha stabilito alcune prime misure di principio a sostegno dell’economia in difficoltà. Fra queste, è stato deciso di mettere a disposizione un milione di franchi a sostegno del commercio locale per necessità di liquidità a breve termine. La prossima settimana saranno definiti i criteri da adempiere per l’accesso agli aiuti.

In aggiunta, la Città introduce alcune misure di alleggerimento sempre sul fronte della liquidità in relazione a prestazioni comunali (termini di pagamento, emissioni di tasse causali, ecc.), la cui modalità sarà anch’essa definita nei prossimi giorni.