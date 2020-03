Il PS chiede tutele per i lavoratori

BELLINZONA - «Tutelare i lavoratori» nel mezzo dell'emergenza. La direzione del Partito socialista in un comunicato odierno ribadisce il sostegno alle istituzioni, al governo e al medico cantonale, sulla scia di quanto già comunicato in mattinata dal PPD.

«Non giudichiamo o mettiamo in discussione le misure adottate dal Governo» si legge nella nota stampa diffusa dalla direzione del Ps. «Tuttavia le ricadute economiche meritano delle risposte».

Per i lavoratori che rischiano di rimanere senza salario a causa del Covid-19 i deputati socialisti chiedono «misure speciali» da parte del Cantone. «Una generalizzazione e semplificazione delle procedure per accedere alle indennità di lavoro ridotto» è tra i provvedimenti richiesti dai granconsiglieri del Ps al Consiglio di Stato, in un'interpellanza presentata oggi. Un'altra misura proposta è la creazione di un «fondo sociale» per le piccole e medie imprese.