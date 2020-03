L'"ironica" minaccia in vista delle elezioni

LOCARNO - In un periodo in cui le strette di mano vengono riservate solo ai più intimi e i contatti sociali avvengono con estrema cautela, quando le prossime elezioni sono praticamente oscurate dall'ombra terribile del virus proveniente dalla Cina, la via della goliardia per la propria campagna elettorale potrebbe essere una soluzione.

Questo, almeno, deve aver pensato il candidato PPD a Locarno, Edoardo Oppliger. E così ha giocato la carta della promessa elettorale. Che, in realtà, suona più che altro come una minaccia: «Se non mi eleggette - recita un suo post apparso su Facebook - giuro che vi sputerò in faccia infettandovi tutti».

Dal numero di "like", a dire il vero, il post sembra perlopiù aver lasciato interdetto il pubblico del pipidino. Anche se, a dire il vero, qualche commento a favore non è mancato. Ma pure qualche replica meno convinta circa l'efficacia della comunicazione.

Per scoprire se il lazzo, forse un po' azzardato, sortirà l'effetto sperato c'è solo da attendere. Opplinger di una cosa sembra essere certo, si è trattato di «ironia per sdrammatizzare tutta questa bulimia mediatica sul virus». Ci sarà riuscito?