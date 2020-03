Locarno vuole bandire le stoviglie usa e getta

LOCARNO - La città di Locarno vuole "gettare via" le stoviglie di plastica usa e getta, definitivamente. E rimpiazzarle con stoviglie compostabili o riciclabili. Dalla commissione della legislazione è arrivata la luce verde alla richiesta avanzata a febbraio scorso dal consigliere comunale Marko Antunovic (indipendente).

«L'inquinamento da parte delle plastiche è un'emergenza globale, ben l'80 per cento dei rifiuti nei mari deriva dalle plastiche» sottolineava la mozione, che chiedeva al Municipio di «fungere da modello» in Ticino. Tra le altre misure invocate, quella di sostituire i bicchieri di plastica con bicchieri di vetro, durante le sedute di Municipio.

Quest'ultima richiesta è stata immediatamente esaudita, già da ottobre scorso. Ma estendere l'iniziativa a «tutti gli eventi organizzati dalla città e in tutti gli edifici pubblici» come richiesto dalla mozione, è un altro paio di maniche.

Stoviglie e bicchieri di vetro potranno essere utilizzati «solo in eventi che si svolgono al chiuso» si legge nella risposta della Commissione. Un'altra opzione sono le plastiche lavabili, che però dovrebbero essere trasportate fuori Cantone in appositi impianti. Terza alternativa sono le plastiche compostabili e riciclabili, che hanno però un impatto ambientale più alto del vetro. Per la Commissione la mozione è da accogliere, in ogni caso.