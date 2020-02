Sdoppiare la Commercio: «Se ne può parlare o è tabù?»

BELLINZONA - Il Municipio di Mendrisio, accogliendo una proposta del PPD, ha deciso di farsi parte attiva per proporre al Governo di sdoppiare la Scuola Cantonale di Commercio (SCC) in due sedi (Sopra e Sottoceneri) e d'insediare a Mendrisio la sede sottocenerina.

La posizione del Municipio di Mendrisio non cambierà nulla fino a quando il Governo (e il DECS) non modificheranno la propria posizione di fondo che, finora almeno, resta contraria allo sdoppiamento della SCC. Una posizione espressa rispondendo a una mozione dell'MPS presentata nel marzo del 2018, in cui venivano illustrate le ragioni logistiche, didattiche, sociali e ambientali a favore di uno sdoppiamento di una scuola che per i mozionanti «non è ormai più seriamente gestibile» proprio a causa delle sue dimensioni (oltre 1'300 studenti in un solo stabile).

Alla luce della disponibilità del Municipio di Mendrisio, l'MPS ha deciso ora di tornare alla carica con un'interpellanza che chiede al Consiglio di Stato se non ritenga necessario poter/dover modificare la propria posizione espressa nel 2018 e se non ritenga che la disponibilità offerta dal Municipio del Magnifico Borgo rappresenti una grande occasione.