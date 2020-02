Chiude l'Intervalves: «E il Cantone cosa fa?»

BIASCA - Entro la prossima estate l’Intervalves di Biasca chiuderà i battenti, lasciando a casa 25 dipendenti. Interessati dal provvedimento, sono «padri e madri, quasi tutti residenti nella regione delle Tre Valli». Una regione che «subisce un’altra botta» e che è sempre più confrontata alla penuria di posti di lavoro qualificati dopo i 22 licenziamenti alla Elcotherm e i 14 alla Imerys di Bodio avvenuti nel 2018.

A preoccupare i membri* della deputazione socialista in Gran Consiglio - che sul tema hanno redatto un'interpellanza - è l'immobilismo del Cantone riguardo a una situazione che ormai si trascinava da tempo. «Secondo quanto riferito dalla stampa la Intervalves dal 2013 non ha mai raggiunto un bilancio positivo e la perdita progressiva supera ora i quattro milioni di franchi. Dopo un 2019 particolarmente negativo con la perdita più alta nella storia della società, la chiusura sembra essere purtroppo inevitabile».

I dieci interpellanti - esprimendo la propria «solidarietà e vicinanza ai dipendenti toccati e alle loro famiglie» - chiedono come intenda agire il Consiglio di Stato «per prevenire ulteriori perdite di posti di lavoro» e «per promuoverne la creazione di altri ad alto valore aggiunto nelle Tre Valli». Infine i deputati domandano «quali altre forme di sostegno ritienga ipotizzabili il Consiglio di Stato per non disperdere il know-how di simili dipendenti e ridurre il rischio che debbano lasciare la regione per reperire nuova occupazione».