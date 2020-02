Gli studenti ticinesi sono «discriminati» dal DECS?

BELLINZONA - «Gli studenti ticinesi sono vittime di discriminazione da parte del DECS?» Lo chiedono i deputati del PPD Giorgio Fonio, Maurizio Agustoni e Fiorenzo Dadò in un'interrogazione puntando il dito contro il Dipartimento diretto da Manuele Bertoli.

L'oggetto del contendere è, per la precisione, la carta IOSTUDIO, realizzata dal DECS partendo da una precisa richiesta avanzata dal Consiglio cantonale dei giovani. Una carta di legittimazione per studenti che però non vale (proprio) per tutti. Nell'interrogazione indirizzata al Consiglio di Stato, i tre esponenti del PPD riportano infatti una testimonianza dell'architetto Marco Sangiorgio che ha denunciato pubblicamente quella che ritiene «una disparità di trattamento» o meglio di «una discriminazione» del Dipartimento educazione nei confronti dei suoi figli.

«Ho scoperto oggi che i miei tre figli sono diversamente studenti». L'avvocato fa riferimento al fatto che la scuola Steiner di Origlio - frequentata dai suoi figli - è «riconosciuta ma non parificata» e per questo motivo i suoi studenti non possono ricevere la tessera. Una «discriminazione», questa, che non va giù all'avvocato e che fa storcere il naso pure a Fonio, Agustoni e Dadò che chiedono al Governo se «corrisponde al vero che agli studenti e alle studentesse delle scuole private riconosciute dal Cantone (ma non parificate) non venga data la tessera» e in caso affermativo se «non ritenga giusto modificare questa prassi allo scopo di offrire gli stessi diritti a tutte le giovani e a tutti i giovani studenti».