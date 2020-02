Quale visione per gli over 65?

BELLINZONA - In queste ultime settimane i vari Comuni ticinesi hanno reso pubblico i dati demografici dell’anno appena trascorso. E così ha fatto anche la città di Bellinzona. Ma come per gli altri Comuni, non si trovano delle indicazioni in merito al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione.

Per questo motivo il gruppo PLR in Consiglio comunale, tramite i consiglieri Fabio Käppeli e Fabio Briccola, hanno presentato al Municipio un'interrogazione per chiedere lumi sul tema, per chiedere quali siano le visioni dell'esecutivo per gli over 65 e come intenda garantire loro un'adeguata qualità di vita (ad esempio domandando quali nuove strutture per anziani siano previste).

«Sicuramente una politica sensibile al mondo degli anziani è complessa e si sviluppa su più piani, quali ad esempio accesso alla mobilità, aspetti legati all’integrazione e alla partecipazione sociale, spazi favorevoli alla convivenza intergenerazionale, alloggi e case medicalizzate, prospettive a livello sociosanitario e assistenziale, arredo urbano, accesso e forme di comunicazione, sportelli di consulenza, aspetti finanziari, etc.», rilevano gli interroganti. Per questo chiedono pure quali attori presenti sul territorio siano stati coinvolti per poter avere una visione globale della tematica.