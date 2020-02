La raccolta differenziata passa anche dai cestini pubblici

ASCONA - Ad Ascona ci sono margini di miglioramento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. È partendo da questa constatazione che il consigliere comunale Mirco Pinana, a nome del gruppo PPD + GG, ha presentato una mozione per chiedere di introdurre dei cestini per la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

Tutti i cestini pubblici presenti ad Ascona infatti sono generici e non distinguono le varie tipologie di rifiuti. «Evidentemente i residenti, i visitatori e i turisti con tale tipo di cestini non hanno alcun incentivo ad avere un atteggiamento virtuoso nel rispetto dell’ambiente», sottolineano i popolari-democratici. Contrariamente ai cestini multi-rifiuti, suddivisi in plastica, vetro, carta, ecc.