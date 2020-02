Sostenibilità, per i Verdi serve un organo responsabile

BELLINZONA - I Verdi del Ticino chiedono che il Consiglio di Stato istituisca un organo responsabile per lo sviluppo sostenibile.

Il concetto di “sostenibilità” viene utilizzato per rappresentare un obiettivo verso il quale politiche globali e politiche locali devono tendere. Il concetto è sufficientemente chiaro per quanto riguarda la sua interpretazione semantica, ma la sua traduzione in azione politica è molto più complessa, poiché in essa si relazionano ecologia, economia e società attraverso l’azione politica dei diversi dipartimenti.

Per i Verdi è perciò importante che vi sia un organo responsabile che si faccia carico del dialogo tra le varie parti istituendo un tavolo e delle giornate sulla sostenibilità, che si faccia carico di sviluppare strumenti certificati di misurazione della sostenibilità per orientare l’azione politica globale e settoriale e che si faccia carico di sostenere i comuni nell’implementare lo sviluppo sostenibile.

«Solamente attraverso un organo che porta la responsabilità di uno sviluppo sostenibile è possibile che questo concetto non rimanga solamente un temine vago sulla carta, bensì si traduca in effettiva azione politica misurabile e migliorabile nel tempo», rileva il partito ecologista, il cui gruppo parlamentare ha presentato una mozione in tal senso.