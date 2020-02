«Il Governo annulli la nomina della direttrice aggiunta alla Giustizia»

BELLINZONA - La nomina della direttrice aggiunta della Divisione della Giustizia, annunciata la scorsa settimana, ha fatto sgranare gli occhi al gruppo MPS-Pop-Indipendenti. Che, in un’interpellanza inoltrata stamani, chiede se per il Governo «vale tutto meno che il rispetto delle regole?».

Sogno di un concorso di mezza estate - L’atto parlamentare ricorda che esattamente un anno fa, per lo stesso ruolo, era stato pubblicato sul Foglio ufficiale (no.10 del 1. febbraio 2019) un concorso nel quale, tra i vari requisiti, figurava una «formazione accademica completa (master o licenza) in diritto in un’università svizzera», nonché il brevetto di avvocato. In seguito, «il 9 luglio 2019 - rivela l’interpellanza - una comunicazione interna emanata dall’Aera della gestione amministrativa annunciava, improvvisamente, che il “Concorso N. 24/19 del 01.02.2019 quale Aggiunto/a alla direttrice (80%-100%) presso la Direzione della Divisione della giustizia è stato annullato».

Cambiano i requisiti - Il «non rispetto delle regole», secondo il gruppo MPS-Pop-Indipendenti, sarebbe ora duplice: da un lato, si chiede al Governo, sulla base di quali motivi è stato annullato il concorso». Dall’altro, come ha potuto lo stesso procedere «alla nomina in assenza di uno straccio di concorso?». L’interpellanza non manca infine di sottolineare che uno dei requisiti allora necessari per svolgere il ruolo di direttrice aggiunta alla Giustizia, «la formazione accademica completa in diritto» e il «brevetto di avvocato» non sono stati rispettati. La neo-direttrice aggiunta Monica Bucci, attuale capoarea amministrativa della Sezione risorse umane del Dfe, è laureata in psicologia del lavoro, con master post-laurea in risorse umane.