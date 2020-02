Nomina nel CdA di AET: «Altro appalto del PLR?»

BELLINZONA - L'Mps invia un'altra stoccata - sotto-forma d'interpellanza - al presidente del PLR Bixio Caprara. Dopo averlo attaccato in passato per la scelta d'inserire Andrea Bersani nel CdA dell'EOC «nonostante i miseri 27 voti raccolti nella votazione in Gran Consiglio», Pronzini, Arigoni e Lepori questa volta puntano il dito contro la recente nomina di Fabiana Gianora nella stanza dei bottoni di AET.

I tre deputati dell'MPS si chiedono in primo luogo quali siano le «competenze in ambito di politica energetica» della neo-nominata. «Di lei - sottolinea il Movimento in una nota - solo la giovane età (34 anni), la sua formazione, uguale a quella di decine di altri giovani ticinesi - ma lontana dai temi di politica energetica in senso stretto - le sue discendenze familiari e partitiche».

Ed è proprio su quest'ultima osservazione che Pronzini, Arigoni e Lepori attaccano il PLR e il Governo. «Sorge dunque spontanea la riflessione che anche in questa occasione la scelta sulla sostituzione di un pezzo da novanta dei liberali (Sandro Lombardi, ndr) sia stata appaltata dal Consiglio di Stato a Caprara secondo il consueto modo di procedere nella ripartizione tra i partiti di governo dei posti, lautamente retribuiti e utili per far affari, nei CdA di strutture pubbliche o che tali dovrebbero essere».

Alla stoccata, seguono quattro domande rivolte al Consiglio di Stato (vedi box).