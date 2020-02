Il Cantone ha "dato i numeri" sulle comunali

BELLINZONA - Lezione di matematica elettorale. Il prossimo 5 aprile i cittadini andranno alle urne per eleggere 90 Municipi, 88 Consigli comunali, 11 Assemblee comunali. Totale: 106 comuni al voto, più due in differita.

A "dare i numeri" è la Cancelleria dello Stato, che oggi ha ufficializzato date e dati delle prossime elezioni comunali in Ticino. Non tutte si svolgeranno nella prima domenica di aprile. Ad Astano è previsto un voto prorogato il 6 maggio. Nel nuovo comune di Tresa si andrà alle urne a ottobre «presumibilmente».

L'elezione sarà combattuta per 90 Municipi e 88 Consigli comunali, mentre in 16 comuni l'esecutivo sarà rinnovato tacitamente. In 8 l'elezione tacita varrà anche per il legislativo.