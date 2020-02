Boschi verticali anche in Ticino?

BELLINZONA - Sui tetti del Ticino in futuro vedremo crescere alberi, prati, e coltivare orti? È quello che propone una curiosa iniziativa parlamentare, presentata oggi da dieci deputati socialisti.

È l'onda verde che travolge il settore immobiliare. Sulla scia di un trend consolidato nel nord Europa - Germania in primis, ma anche nella Svizzera tedesca - l'iniziativa chiede che in Ticino vengano introdotte modifiche alla legge cantonale sull'edilizia, per incentivare la creazione di tetti verdi e di "boschi verticali".

Solo a Lugano - si legge - il verde pubblico potrebbe aumentare di 961mila metri quadri, se gli edifici con copertura piana venissero rivestiti da giardini pensili. I tetti verdi, secondo l'iniziativa, «migliorano l'isolamento acustico, influenzano in modo positivo il ciclo dell'acqua negli spazi abitativi, migliorano l'abitabilità e permettono inoltre di compensare almeno in parte la superficie occupata dall’asfalto e il cemento, creando così habitat sostitutivi per la flora e la fauna».

Apripista in Ticino è il comune di Mendrisio, che nel 2018 ha introdotto dei contributi comunali per i privati che realizzano dei tetti verdi. I dieci firmatari - Anna Biscossa, Ivo Durisch, Nicola Corti, Carlo Lepori, Daniela Ghirlanda, Gina La Mantia, Fabrizio Garbani Nerini, Raoul Ghisletta, Fabrizio Sirica e Henrik Bang - propongono quindi una serie di modifiche alla legge. E individuano quattro interventi-chiave. Eccoli.