Via Cattedrale più attrattiva con l’arte

LUGANO - Una via snobbata e poco frequentata da cittadini e turisti. È in questo modo che si presenta oggi via Cattedrale, anche a causa della presenza della funicolare e della pendenza della strada. Ma si tratta di «una zona con un’anima tutta sua che conserva ancora un’atmosfera tipicamente ticinese». Ne è convinto Giovanni Albertini, che ha presentato una mozione al Consiglio comunale.

L’obiettivo è rendere via Cattedrale maggiormente attrattiva e viva. Per far questo si propone di indire un concorso creativo da inserire nel progetto già votato dal Legislativo, LuganoCreativa, inserendo via Cattedrale in una tappa del percorso artistico a cielo aperto della città. Ma anche di estendere gli eventi della Città sulla strada, di riguardare l’illuminazione e rendere l’occupazione del suolo pubblico gratuita affinché si possa «abbellire le scale laterali» e posizionare «panchine creative e colorate».

La mozione è firmata anche da Sara Beretta Piccoli, Michele Malfanti, Tiziano Galeazzi, Sara Minoretti e Rodolfo Pulino.