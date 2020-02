Una mozione per il cimitero di animali

LUGANO - La Città di Lugano ha bisogno di un cimitero pubblico per animali. Lo sostiene Luigi Moro, candidato al Consiglio comunale per il movimento Ticino & Lavoro. Moro propone la costruzione di un cimitero per animali domestici e non, dotata di un forno crematorio, un centro veterinario all'avanguardia, un B&B per animali, un servizio comunale dog-sitter, un centro raccolta dati unificato, un servizio accudimento animali durante le vacanze e un servizio lavaggio animali.

Proprio dalla sua idea nasce la mozione presentata da Giovanni Albertini (Indipendenti) e firmata da Carlo Zoppi (Ps), Sara Minorelli (Lega), Andrea Sanvido (Lega) e Tiziano Galeazzi (Udc).

La proposta presentata prevede che la struttura venga presieduta da una direzione generale qualificata e condotta da personale necessario specializzato, persone residenti disabili, persone residenti in attesa di occupazione, stagisti residenti veterinari.

La mozione invita pertanto a intraprendere tre passi: individuare un terreno all’interno del Comune di Lugano, meglio se in una zona periferica del territorio (circa 2500/3000 m2 compresi i posteggi); istituire un bando di concorso pubblico di progettazione; istituire un bando di concorso pubblico per i lavori e procedere con la costruzione.