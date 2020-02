La sinistra chiede un bilancio diverso

MASSAGNO - Un bilancio ambientale e sociale, oltre a quello finanziario. A chiederlo è il gruppo dei Verdi e PS in Consiglio Comunale a Massagno, che ha presentato oggi una mozione in tal senso. Sul modello di quanto già avviene in altri comuni ticinesi.

«Per comprendere fino in fondo l’impatto delle scelte politiche è necessario disporre di indicatori chiari che permettano di cogliere rischi e opportunità di determinate scelte - si legge in una nota odierna -. In questo senso il bilancio ambientale e sociale deve affiancare in maniera sistematica il bilancio di tipo economico, in sede di preventivo e di consuntivo o in occasione di singoli messaggi per investimenti».

La mozione chiede dunque che ogni messaggio municipale, nel limite del possibile, venga accompagnato da una sua valutazione costi-benifici in termini ambientali e sociali.