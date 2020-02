«Occorre incrementare la sicurezza degli scolari di Barbengo»

LUGANO - Incrementare la sicurezza degli scolari di Barbengo. È questo l'intento di una mozione interpartitica inoltrata all'indirizzo del Municipio di Lugano da Paolo Toscanelli (PLR) e altri firmatari.

In passato, il Municipio aveva già provveduto nella Via al Municipio di Barbengo, rendendola una "zona 30" in prossimità delle Scuole. In modo da incrementare ulteriormente la sicurezza diversi dissuasori di velocità sono stati posti nelle immediate vicinanze delle Scuole.

Negli ultimi anni tuttavia, come sottolineano i firmatari della mozione, il quartiere ha avuto un «interessante incremento demografico» e ulteriori abitazioni sono state costruite nel comparto. Questo trend positivo ha incrementato le famiglie residenti a Barbengo e ha aumentato il numero di scolari della zona.

«Purtroppo - si segnala ancora - anche il traffico ha avuto un incremento e alcuni adattamenti sono necessari per mantenere la sicurezza dei pedoni che giornalmente si recano a scuola».

A tale proposito, sottolinea Toscanelli, l’incrocio tra Via dei Balconi e Via al Municipio risulterebbe essere «un settore molto pericoloso in quanto molto trafficato dai pedoni che si dirigono dal Nucleo di Barbengo verso la Scuola (e viceversa) e sprovvisto di strisce pedonali». Oltretutto la curva e la pendenza della zona in questione renderebbero «la visibilità ridotta creando un pericolo maggiorato per i pedoni».

I mozionanti ritengono dunque doveroso intervenire al più presto introducendo dei dissuasori di velocità e/o delle strisce pedonali per garantire un attraversamento in tutta sicurezza nella zona cerchiata nell’allegato 1.

Altra zona a rischio segnalata è la Via Figino che con la costruzione del nuovo complesso residenziale ha visto un aumento di pedoni e ciclisti che quotidianamente si recano alle scuole vicine. «Essendo la via sprovvista di dissuasori di velocità e non essendo zona 30Km/h - conclude la mozione - il pericolo di spiacevoli incidenti è aumentato. In questo caso si ritiene importante introdurre dei dissuasori di velocità e/o ridurre la velocità di transito a 30Km/h».