Furbetti dello svincolo: semafori per fermarli

MENDRISIO - Dei semafori anti-furbetti. Per fermare il traffico parassitario degli automobilisti che, in A2, escono dallo svincolo di Mendrisio e rientrano poco dopo, per bypassare la coda.

È la soluzione ideata dall'USTRA per rimediare al problema del bypass, segnalato dal deputato Massimiliano Robbiani (Lega) in una recente interpellanza al Consiglio di Stato. Il fenomeno delle auto dirette a nord che, nelle prime ore del mattino, «uscivano e rientravano in autostrada» per evitare la colonna «era già già stata rilevata durante i lavori allo svincolo» si legge nella risposta inviata oggi dal governo.

L'USTRA aveva ipotizzato «la posa di semafori nella rampa autostradale verso nord per dosare gli utenti che effettuano queste manovre» continua il Consiglio di Stato. Al momento però «questa misura non è ancora stata realizzata». Delle trattative sono in corso tra USTRA e il Municipio di Mendrisio, si legge nella lettera.