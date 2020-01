Unità Socialista e i Verdi: presentata la lista

CHIASSO - «27 candidate e candidati sotto l’unico cappello dell’Unità di Sinistra (US) – I Verdi, senza distinzioni relative al partito di appartenenza o afferenza». È stata presentata così - oggi - la lista progressista per le prossime elezioni comunali a Chiasso.

Questa dicitura, viene precisato in una nota, vuole sottolineare «la voglia d'identificarsi in un unico gruppo e un’unica linea politica, da cui anche la scelta di adottare il nome Unità di Sinistra e non Socialista, come in passato. Una differenza che intende evidenziare la volontà di aprirsi a tutte le persone che si riconoscono nei valori comuni all’area di Sinistra, ma che non necessariamente si professano socialisti».

Ritornando alla lista, essa è la più numerosa di sempre ed esprime «le varie sensibilità che compongono l’area della Sinistra e dei Verdi ticinesi: vi sono in effetti rappresentanti di PS, PC, Più donne, Lega Verde, I Verdi e Indipendenti. Tutte persone accomunate dal desiderio di rendere Chiasso una cittadina ancora migliore, sotto tutti i punti di vista, e di rafforzare la presenza del gruppo in Consiglio comunale».