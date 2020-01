Unità rosso-verde anche a Monteceneri

RIVERA - Il PS, i Verdi, il Partito Comunista, il Forum Alternativo e i Verdi liberali correranno sotto la stessa bandiera alle prossime elezioni comunali nel comune di Monteceneri.

«Monteceneri Rossoverde», questo è il nome della lista, si pone l'obiettivo di confermare il seggio in Municipio, detenuto da Carlo Soldini, e di rafforzare la propria presenza nel Consiglio comunale. «Vogliamo proporci come forza di cambiamento che ambisce a una maggiore difesa dei diritti ambientali e sociali, con un occhio di riguardo ai cittadini che sono maggiormente in difficoltà», precisa il gruppo in una nota.

I candidati che correranno in Municipio saranno Carlo Soldini (uscente), Nangbayadé Aharh, Mirko D’Urso, Luca Diviani, Igor Giovannini, Michele Seitz e Marco Truaisch.

Sulla lista del Consiglio comunale, oltre al municipale Carlo Soldini, figurano invece gli uscenti Pierluigi Cattani, Michele Seitz e Marco Truaisch (non si ripresenta Ivano Magni) mentre cercheranno di ottenere un posto nel Legislativo Nangbayadé Aharh, Tommaso Aharh, Giovanni Cappelli, Luisa Caravaggi Bozzini, Isabella Caravaggi Ombelli, Paola Cattani, Mirko D’Urso, Luca Diviani, Igor Giovannini, Beatrice Lafranchi, Lorenzo Ombelli, Gabriele Piffaretti, Federica Regazzoni, Orlando Patricio Sanhueza e Lucia Valentini D’Urso.