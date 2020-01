Il Gruppo Lega e UDC vuole il raddoppio

GORDOLA - Lega e UDC di Gordola hanno ufficialmente presentato le proprie liste per Esecutivo e Legislativo alle prossime elezioni comunali. L'obiettivo del Gruppo è chiaro: «Non nascondiamo le nostre ambizioni. Vogliamo il raddoppio in Municipio e aumentare la nostra presenza nel Consiglio comunale», viene precisato in una nota odierna.

La commissione cerca ha trovato sette candidati per il Municipio e tredici per il Consiglio comunale. Per la corsa all'esecutivo troviamo il municipale uscente Roberto Balemi accompagnato da Ivan Boggini, Antonio Leucci (già candidato al Gran Consiglio per l'UDC), Aris Mozzettini, Claudio Ranzoni (già consigliere comunale), Johannes (Jo) Wyss e Petra Zuccati (entrambi consiglieri comunali uscenti).

I candidati al Consiglio comunale saranno invece: Roberto Balemi, Ulisse Berri, Ivan Boggini, Angelo Cavallo, Alessandro Gnesa, Paolino Giottini, Antonio Leucci, Ariz Mozzettini, Massimo Ranieri, Claudio Ranzoni, Giovanni Viciconte, Johannes Wyss e Petra Zuccati.