Il PLR di Monteceneri presenta i suoi candidati

RIVERA - La Sezione di Monteceneri del Partito Liberale Radicale, nel corso di un’affolla assemblea straordinaria tenutasi presso il Centro diurno comunale di Rivera, ha approvato all’unanimità le proposte formulate dalla speciale “Commissione cerca”, incaricata dal Comitato di allestire le liste dei candidati liberali radicali per le elezioni comunali di aprile 2020.

In un clima «contraddistinto dalla coesione, dall’entusiasmo e dall’ottimismo, con tanta voglia d'impegnarsi per il bene pubblico» - precisa la Sezione PLR in una nota - sono stati designati i sette candidati in corsa per il Municipio di Monteceneri e i 31 che saranno in lizza per il Consiglio comunale.

La speciale Commissione ha cercato sin dall’inizio di perseguire tre obiettivi prioritari: la ricerca innanzitutto di candidati preparati, motivati e profilati, con vissuto personale e professionale significativi; un’adeguata e ponderata partecipazione femminile nei due consessi e, non da ultimo, la ricerca di persone residenti nei cinque quartieri che compongono il Comune di Monteceneri, ovvero domiciliati a Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino. «Quest’ultimo criterio - conclude il PLR Monteceneri - è stato fortemente voluto per permettere la rappresentanza di candidati dei quartieri e ha anche permesso alla “Commissione cerca” di raccogliere proposte utili e costruttive per un costante miglioramento delle situazioni locali».

Ecco i candidati PLR per la corsa al Municipio:

Celio Cattaneo Anna (ingegnere ETH, sindaco uscente)

Dal Magro Antonio (impiegato postale, municipale uscente)

Filippini Chiara (esperto contabile e perito revisore)

Della Pietra Matteo (economista e fiduciario finanziario, capogruppo in Consiglio comunale)

Hunziker Nicola (istruttore PCI e formatore per adulti APF)

Maccini Sandro (consulente patrimoniale, consigliere comunale)

Vallarino Nicola (economista, impiegato bancario)