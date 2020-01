Venuti: «A disposizione del partito, ma non per la presidenza»

MASSAGNO - «Avrei preferito che Igor Righini avesse continuato a presiedere il nostro partito per altri quattro anni, ma le motivazioni che lo hanno portato a rinunciare sono pienamente condivisibili». Sono le parole di Adriano Venuti, che con uno scritto annuncia di voler restare a disposizione del PS, ma non per la presidenza.

Una decisione, la sua, presa per «gi stessi motivi che hanno portato Igor a rinunciare alla carica»: Venuti ha un lavoro e una famiglia, ma «anche un'importante carica che richiede molto impegno e molta cura, la presidenza dell'Associazione degli inquilini». Le due presidenze sarebbero incompatibili e - lo scrive ancora Venuti - «sarebbe quindi sbagliato candidarsi a quella del PS “sperando” di non essere eletti».

Venuti si dice comunque preoccupato per il futuro del partito. Pur sottolineando che «il risultato delle elezioni federali sono un ottimo punto per ripartire con vigore e per riportare il PS a essere protagonista del dibattito politico». Ma attenzione: «Senza farsi emarginare» dal successo dei Verdi.