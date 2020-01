I candidati della sinistra per la cittadina di confine

CHIASSO - Il municipale uscente Davide Dosi. Oltre ai consiglieri comunali Mauro Lancianesi, Antonia Boschetti e Francesca Bernasconi Bedulli. E a questi si aggiunge anche Omar Trapletti. Sono questi i nomi dei candidati al Municipio di Chiasso approvati stasera dall'assemblea della sezione Us-I Verdi.

Non è ancora ufficiale la candidatura di Trapletti, come scrive la Regione: si tratta di un dipendente cantonale, ancora in attesa del via libera definitivo dal datore di lavoro.

Per il Consiglio comunale sono attualmente in corsa circa venticinque candidati.